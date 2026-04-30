Belçika nükleer santralleri kamulaştırmaya hazırlanıyor

Belçika Başbakanı Bart De Wever, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"Engie ile Belçika hükümeti, nükleer santrallerin tam alımı için şartları belirlemek ve gerekli çalışmaları başlatmak üzere bir anlaşmaya varmıştır." ifadesini kullanan De Wever, süreç tamamlanana kadar bütün söküm faaliyetlerinin durdurulduğunu belirtti.

De Wever, hükümetin fosil yakıt ithalatına daha az bağımlılığı, güvenli, uygun fiyatlı ve sürdürülebilir enerjiyi seçtiğini bildirdi.

Yapılan görüşmeler, Engie ve Belçika iştiraki Electrabel'in halihazırda sahip olduğu ve işlettiği tüm nükleer faaliyetleri içeriyor.

Bu kapsama, Doel'deki 4 ve Tihange'deki 3 nükleer reaktör ile ilgili tüm personel, iştirakler, varlıklar ve yükümlülükler giriyor.

Belçika'da federal hükümet, mevcut reaktörlerin ömrünü uzatma ve ülkede yeni nükleer kapasiteyi geliştirmeyi planlıyor.

Belçika'da Hollanda sınırına yakın Doel nükleer santralinde 4, Almanya ve Lüksemburg sınırına yakın Tihange nükleer santralinde ise 3 olmak üzere toplam 7 reaktör bulunuyordu.

Halihazırda bunlardan yalnızca Doel 4 ve Tihange 3 faaliyet gösteriyor.

Söz konusu iki reaktörün lisansları 2035'e kadar uzatılmış durumda bulunuyor.

Diğer 5 reaktör ise 2022-2025 yıllarında kapatıldı ancak hükümet bazı reaktörlerin yeniden devreye alınmasını ya da mevcutların ömrünün daha da uzatılmasını değerlendiriyor.