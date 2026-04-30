Katil İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında can kaybı 72 bin 601'e yükseldi

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 1'i enkaz altından çıkarılan 2 ölü ve 8 yaralı getirildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 824 kişi öldürüldü, 2 bin 316 kişi yaralandı, enkaz altından ise 764 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 601'e, yaralı sayısının da 172 bin 419'a yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.​​​​​​​