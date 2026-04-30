Dünya
AA 30.04.2026 15:00

İran lideri Hamaney: Hürmüz Boğazı'nda yeni bir sayfa açılıyor

İran lideri Mücteba Hamaney, Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nın geleceğinde ABD'nin olmayacağını savunarak, "Hürmüz Boğazı'nda yeni bir sayfa açılıyor." ifadelerini kullandı.

Hamaney, İran'da kutlanan "Ulusal Fars (Basra) Körfezi Günü" dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı.

Basra Körfezi'ni "küresel ekonomi için hayati ve benzersiz bir su yolu" olarak nitelendiren Hamaney, ABD-İsrail'in saldırılarına işaret ederek, "Bugün, dünyanın zorbalarının bölgedeki en büyük askeri saldırısından ve Amerika'nın planlarının utanç verici bir şekilde yenilgiye uğratılmasından iki ay sonra, Fars Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nda yeni bir sayfa açılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bölgenin ABD ve yabancı aktörler olmadan parlak geleceğe sahip olacağını vurgulayan Hamaney, "Fars Körfezi ve Umman Denizi sularında komşularımızla aynı kaderi paylaşıyoruz ve binlerce kilometre uzaktan açgözlülükle kötülük yapan yabancıların, bu suların derinliklerinden başka bir yerde yeri yok." ifadelerini kullandı.

İran lideri Hamaney, ülkesinin Hürmüz Boğazı'nda yeni yönetim planına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Hürmüz Boğazı'nda yeni yönetimin hayata geçirilmesiyle İran, Fars Körfezi bölgesinin güvenliğini sağlayacak ve düşmanın bu su yolunu kötüye kullanmasına son verecektir. Hürmüz Boğazı'nda yeni yönetimin yasal kuralları ve uygulanması, bölgedeki tüm milletlere huzur ve kalkınma getirecek, ekonomik faydaları ise milletimizi mutlu edecektir."

Hamaney, İran'ın nükleer ve füze teknolojileri dahil bilimsel kazanımlarını "ulusal sermaye"" kabul edeceğini de vurgulayarak, bu kazanımları deniz, kara ve hava sınırları gibi koruyacaklarını dile getirdi.

Sıradaki Haber
Ukrayna'dan 1500 kilometre mesafedeki Rus petrol tesisine dron saldırısı
SON HABERLER
16:29
TBMM İsrail'in 'Sumud' saldırısını kınadı
16:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli'yi kabul edecek
16:17
Türkiye 161 hava aracıyla yangın sezonuna hazır
15:55
Bakan Kurum: Son on yılda yenilenebilir enerji üretimimizi 3 katına çıkardık
15:36
Özel gereksinimli öğrencilere sınavda yeni destek modeli
16:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 ülkenin büyükelçisini kabul etti
Nisan bitti, kar bitmedi
Gazze'de yokluk içinde kurulan bir fırın
