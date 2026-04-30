Açık 20.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 30.04.2026 12:08

Katil İsrail, Gazze'de hastane yakınına saldırdı: 6 yaralı

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Aksa Şehitleri Hastanesi yakınına silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırısında 6 Filistinli yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre İsrail ordusu, Deyr el-Belah kentinde yer alan Aksa Şehitleri Hastanesi civarındaki Filistinlilere SİHA ile saldırdı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 6 Filistinli yaralandı.

İsrail ordusunun, kentin en önemli sağlık merkezlerinden biri olan Aksa Şehitleri Hastanesinin çevresini hedef alan hava saldırıları nedeniyle bölgede büyük panik yaşandığı aktarıldı.

İsrail, Ekim 2023'ten bu yana 72 bin 599 Filistinliyi öldürdü

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 5 ölü ve 7 yaralının getirildiği kaydedildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 823 kişinin öldürüldüğü, 2 bin 308 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 763 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 599'a, yaralı sayısının ise 172 bin 411'e yükseldiği bildirildi.

ETİKETLER
İsrail'in Gazze Soykırımı Gazze İsrail
Sıradaki Haber
13 milyar dolarlık Dünya Kupası: FIFA’nın 2026 bilançosunda rakamlar ne söylüyor?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:45
Merkez Bankası rezervleri 171,1 milyar dolar oldu
14:43
Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme: Aileden DNA örneği alındı
14:36
KKM 1,45 milyar TL’ye geriledi
14:36
İstanbul Valiliğinden 1 Mayıs etkinliklerine ilişkin açıklama
14:31
ALES giriş belgeleri erişime açıldı
14:28
İletişim Başkanlığından "Dijital Çağda Güvenli Toplum: Riskler ve Çözümler Paneli"
Enkaz altından çıkardığı Kur'an-ı Kerim nüshalarını onarıyor
Enkaz altından çıkardığı Kur’an-ı Kerim nüshalarını onarıyor
FOTO FOKUS
Gazze'de yokluk içinde kurulan bir fırın
Gazze'de yokluk içinde kurulan bir fırın
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ