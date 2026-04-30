Açık 20.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Reuters, AA 30.04.2026 14:01

Ukrayna'dan 1500 kilometre mesafedeki Rus petrol tesisine dron saldırısı

Ukrayna, Rusya'nın Perm şehri yakınlarındaki bir petrol tesisini insansız hava araçlarıyla vurdu.

[Fotograf: Reuters]

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), insansız hava araçlarının Rusya'nın Perm kenti yakınlarındaki bir petrol rafinerisini vurduğunu bildirdi.

Saldırının, "savaşı finanse etmek için kullanılan" Moskova'nın enerji gelirlerini kısıtlamak amacıyla yapıldığına dikkat çekildi.

Bunun, bölgedeki petrol tesislerine yönelik art arda ikinci saldırı olduğu vurgulandı.

İki gün önce Tuapse'deki rafineri vurulmuştu

Ukrayna ordusu, 28 Nisan'da da Tuapse'deki petrol rafinerisine İHA saldırısı düzenlemişti.

Rusya'nın en büyük petrol şirketi Rosneft'in Karadeniz kıyısındaki tek petrol rafinerisi Tuapse'de bulunuyor. Rusya'nın en eski petrol rafinerisi olarak bilinen bu stratejik tesiste yılda yaklaşık 8,6 milyon ton ham petrol işleniyor ve üretilen petrolün yüzde 90'ı buradaki limandan ihraç ediliyor.

2024'ten bu yana rafineri zaman zaman Ukrayna'nın İHA saldırılarının hedefi oluyor.

ETİKETLER
Rusya Ukrayna
Enkaz altından çıkardığı Kur’an-ı Kerim nüshalarını onarıyor
Enkaz altından çıkardığı Kur’an-ı Kerim nüshalarını onarıyor
FOTO FOKUS
Gazze'de yokluk içinde kurulan bir fırın
Gazze'de yokluk içinde kurulan bir fırın
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ