Ukrayna'dan 1500 kilometre mesafedeki Rus petrol tesisine dron saldırısı

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), insansız hava araçlarının Rusya'nın Perm kenti yakınlarındaki bir petrol rafinerisini vurduğunu bildirdi.

Saldırının, "savaşı finanse etmek için kullanılan" Moskova'nın enerji gelirlerini kısıtlamak amacıyla yapıldığına dikkat çekildi.

Bunun, bölgedeki petrol tesislerine yönelik art arda ikinci saldırı olduğu vurgulandı.

İki gün önce Tuapse'deki rafineri vurulmuştu

Ukrayna ordusu, 28 Nisan'da da Tuapse'deki petrol rafinerisine İHA saldırısı düzenlemişti.

Rusya'nın en büyük petrol şirketi Rosneft'in Karadeniz kıyısındaki tek petrol rafinerisi Tuapse'de bulunuyor. Rusya'nın en eski petrol rafinerisi olarak bilinen bu stratejik tesiste yılda yaklaşık 8,6 milyon ton ham petrol işleniyor ve üretilen petrolün yüzde 90'ı buradaki limandan ihraç ediliyor.

2024'ten bu yana rafineri zaman zaman Ukrayna'nın İHA saldırılarının hedefi oluyor.