Trump’tan Almanya Şansölyesi Merz’e: Kendi ülkenle ilgilen

Trump, Merz’in vaktini İran nükleer tehdidini ortadan kaldırmaya çalışanlara müdahale etmek yerine, Ukrayna çatışmasını çözmeye harcaması gerektiğini savundu.

Trump, kendisine ait Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda Merz’in dış politika performansını "tamamen etkisiz" olarak nitelendirerek şu ifadeleri kullandı:

"Almanya Şansölyesi; Rusya/Ukrayna savaşını bitirmek (ki bu konuda tamamen etkisiz kaldı!) ve başta göç ile enerji olmak üzere kendi bozuk ülkesini düzeltmek için daha fazla zaman harcamalı. Almanya dahil tüm dünyayı daha güvenli bir yer haline getiren ve İran nükleer tehdidini ortadan kaldıran kişilere müdahale etmeye ise daha az vakit ayırmalı! Başkan DJT."