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Gündem
TRT Haber 14.06.2026 05:54

2026 FIFA Dünya Kupası: Avustralya-Türkiye (canlı)

A Milli Futbol Takımı'nın 24 yıl aradan sonra çıktığı Dünya Kupası arenasındaki ilk maçında ilk yarı sona erdi. Avustralya'nın bulduğu golle ilk 45 dakikayı 1-0 geride tamamlayan ay-yıldızlılar, ikinci yarıda skoru lehine çevirmek için sahada.

2026 FIFA Dünya Kupası: Avustralya-Türkiye (canlı)
[Fotograf: AA]

A Milli Futbol Takımı, 24 yıl sonra katıldığı Dünya Kupası'nda ilk maçında Avustralya karşısına çıktı.

Teknik direktör Vincenzo Montella, Kanada'nın Vancouver şehrindeki BC Place Stadı'nda oynanan D Grubu ilk maçında takımını sahaya, Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu ilk 11'iyle sürdü.

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2026 FIFA Dünya Kupası: Avustralya-Türkiye (canlı)

Kenan Yıldız yedekler arasında

A Milli Futbol Takımı'nda sakatlığı geçen ve takımla çalışmalara başlayan Kenan Yıldız, yedekler arasında yer aldı.

Türk taraftarlar, Jonathan Rogers Park’ta bir araya geldi
Türk taraftarlar, Jonathan Rogers Park’ta bir araya geldi

Ay-yıldızlı ekibin yedek kulübesinde, Kenan'ın yanı sıra Mert Günok, Altay Bayındır, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ozan Kabak, Mert Müldür, Samet Akaydin, Salih Özcan, Kaan Ayhan, Deniz Gül, Kenan Yıldız, İrfan Can Kahveci, Yunus Akgün, Oğuz Aydın ve Can Uzun görev bekledi.

2026 FIFA Dünya Kupası: Avustralya-Türkiye (canlı)

Tribünlerde Türk taraftarlar ağır bastı

​​​​​​​Vancouver'daki 52 bin 500 kişilik kapasiteye sahip BC Place Stadı'nda tribünlerin büyük bölümünde Türk taraftarlar yer aldı.

Stadyumun tamamı dolarken, kırmızı-beyaz renklerin fazlalığı dikkat çekti.

2026 FIFA Dünya Kupası: Avustralya-Türkiye (canlı)

Barış Alper'den mohikan saç stili

A Milli Futbol Takımı'nın forvet oyuncularından Barış Alper Yılmaz, yeni saç stiliyle Avustralya maçına çıktı.

Barış Alper, mohikan saç kesim tarzıyla sahaya çıktı. A Milli Futbol Takımı'nın 3. olduğu 2002 Dünya Kupası'nda da Ümit Davala aynı saç kesimiyle turnuvada boy göstermişti.

2026 FIFA Dünya Kupası: Avustralya-Türkiye (canlı)

İlk yarı

7' Arda Güler sağ çaprazdan çektiği şut üstten auta gitti.

19' Ferdi Kadıoğlu'nun ceza sahası dışı sol çaprazından vuruşu üstten auta gitti.

27' Barış Alper'in ortasına savunma ayak koydu ve top penaltı noktasının biraz gerisindeki Arda'ya geldi. Arda'nın vuruşu kalecide kaldı.

27' savunma arkasına atılan topta Merih Demiral'ı çalımladıktan sonra topu filelerle buluşturan Irankunda Avustralya'yı 1-0 öne geçirdi.

30' Abdülkerim Bardakcı'nın ceza sahası dışından çektiği müthiş şut yan direğe çarpıp geri döndü.

45' + 4' Mücadelede ilk yarı sona erdi.

İkinci yarı

46' Hakan Çalhanoğlu'nun uzaklardan şutunda top kalecinin kucağında kaldı.

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