İletişim Başkanı Duran'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

İletişim Başkanı Duran mesajında şu ifadelere yer verdi:

"19 Mayıs; bir milletin bağımsızlık uğruna gösterdiği kararlılığın, inancın ve yeniden şahlanışının simgesidir. Samsun’da yakılan istiklal meşalesi, milletimizin ortak iradesiyle kısa sürede bağımsızlık mücadelesinin en güçlü sembolü hâline gelmiştir.

Gençlerimizin azmi, çalışkanlığı ve ülkesine duyduğu bağlılık; güçlü ve büyük Türkiye hedefinin en önemli dayanaklarından biridir. Bilimde, teknolojide, sporda ve hayatın her alanında ortaya koydukları başarılar, yarınlara dair umutlarımızı daha da büyütmektedir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Millî Mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmetle ve saygıyla yâd ediyor; 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum."