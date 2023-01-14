Rize'ye geçen yıl 1 milyon 265 bin turist geldi. Bu veri bir önceki yıla göre yüzde 300 artış anlamına geliyor.

Rize'ye gidenlerin önemli bir kısmı gözde turizm merkezi Ayder Yaylası'nı da ziyaret etti.

Ayder yaz mevsiminde olduğu kadar kışın da popüler.

Ayder Yaylası bugünlerde uluslararası bir etkinliğe, yüzme ve doğa şenliğine de ev sahipliği yapıyor.

Ayder Yaylası beyaza bürünmüş eşsiz doğası, sessiz ve huzurlu ortamıyla kış turizminde de cazibe merkezi olmayı sürdürüyor.

Haber: Caner Ocak

Kamera: Yavuz Ertürk

Kurgu: Şeyda Şahin

