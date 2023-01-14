Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi 19:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
İki kişi arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü, 2 yaralı
Ankara'nın Keçiören ilçesinde iki kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
Basınevleri Mahallesi'nde Aslan T. ile Yakup Koçak arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Aslan T, Yakup Koçak'a silahla ateş açtı. O sırada yanlarında bulunan A.K. de Aslan T'ye silahla ateş etti.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Yakup Koçak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan A.K ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışma sonucu Aslan T. hafif yaralı olarak yakalandı.
Etiketler: Ankara
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