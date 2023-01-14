Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi 19:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 6 gözaltı
Hatay'da zehir tacirlerine geçit verilmiyor. Ekiplerce düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı.
Polis ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında, Çaylı Mahallesi'ndeki bir ev ve müştemilatta arama yaptı.
Aramada, 2 ruhsatsız tabanca, 7 fişek, hassas terazi, 2 uyuşturucu içiminde kullanılan aparat, bir miktar uyuşturucu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 8 bin 215 lira, 15 çeyrek ve 8 yarım altın ele geçirildi.
İkamet sahipleri H.A. ve İ.A. ile olayla bağlantısı bulunan M.O.T, H.A, Y.K, Y.A. gözaltına alındı.
Etiketler: Hatay Uyuşturucu
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