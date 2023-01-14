Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi 20:24Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Hurdaya dönen araçtan sağ çıktı
[Fotograf: İHA]
Samsun'un Canik ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yan yola daldı. Refüje çarparak takla atan sürücü hurdaya dönen otomobilden sağ çıktı.
Canik Belediyesi önünde otomobil ile seyir halinde olan M.A, direksiyon hakimiyeti kaybederek yan yola daldı.
Refüje çarparak takla atan sürücü hurdaya dönen otomobilden yaralı olarak çıktı.
[Fotoğraf: İHA]
Olay yerine giden sağlık ekipleri şahsı özel bir hastaneye kaldırırken, otomobil hurdaya döndü.
İtfaiye ekipleri otomobilden sızan yağın trafikte tehlike oluşturmaması için üzerine kum döktü.
Polis ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.
[Fotoğraf: İHA]
Etiketler: Samsun
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