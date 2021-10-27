İstanbul Beşiktaş'ta bulunan eğlence merkezinin mülk sahibi Şahin Şeker, 12 Nisan 2019 tarihinde, ayağa kalkmadıkları gerekçesiyle çalışanlarına dayak atmıştı.

Şeker, çalışanların şikayetçi olmasının ardından gözaltına alınarak hakkında işlem yapılmıştı. Ardından dayak görüntülerinin sosyal medyaya düşmesiyle olaydan 50 gün sonra yeniden gözaltına alınan iş yeri sahibi Şeker, adli kontrol hükümleriyle serbest bırakılmıştı.

İddianamede, sanık Şeker'in 3 yıl 1 aydan 15 yıla kadar hapsi istenmişti.

4'üncü duruşma görüldü

İstanbul 47. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen 4'üncü duruşmaya şikayetçiler ile sanık Şahin Şeker katılmadı.

Şikayetçi avukatı Çağdaş Çelik "Dosyada mevcut delillerle sanığın yüklenen suçları işlediği sabit olmuştur. Ayrı ayrı cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

10,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, olay tarihinde sanık Şahin Şeker’in Beşiktaş’taki ünlü bir eğlence mekanına gelerek çalışanlarıyla arasında başlayan tartışma üzerine tehdit ve hakarette bulunduğunu belirtti.

Sanığın 4 şikayetçiyi darp ettiği de belirtilen mütalaada, "Hakaret", "Tehdit" ve "Kasten yaralama" suçlarından 4 kişiye karşı toplam 2,5 yıldan 10,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Mahkeme, sanık avukatının ek savunma yapmak için ek süre istemesi üzerine duruşmayı erteledi.

"Olanları net hatırlamıyorum"

Sanık Şahin Şeker savcılık ifadesinde, "Olayın yaşandığı eğlence mekanının mülk sahibiyim. Mekanı oğlum D. Şeker ile M. A. işletiyor. Kendilerinden aylık kira almaktaydım. Zaman zaman işlerin nasıl gittiğini görmek için söz konusu mekana gelirim. Olay günü, girişte karşılama kısmında bulunan Gaye isimli çalışan ile adını bilmediğim bir çalışan kendi aralarında konuşuyorlardı. Ben de kendilerine "Müşteri velinimettir, kapı açıldığı zaman ayağa kalkılır. Ben çocukluktan beri esnaflık yapıyorum. Müşterilere karşı saygılı olacaksınız, görevinizi yapacaksınız" dedim. Bir anda öfkelendim. Gaye'nin yanındaki çocuğa tokat attım. Sonrasında olanları net hatırlamıyorum. Gaye'ye vurduğum anları hatırlamıyorum. Sonrasında üst kata konser alanına çıktım. Mustafa ile karşılaştım. Yine görüntülerde Mustafa'ya da vurmuşum ancak hatırlamıyorum" demişti.