Haber Giriş: 27 Ekim 2021 Çarşamba 13:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Otomobil şarampole devrildi: 3 ölü, 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Bingöl'de şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobil, Solhan ilçesinin Dilektepe köyü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Sağlık görevlileri 3 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan 3 kişi ise ambulansla Solhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Bingöl Trafik Kazası
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