Haber Giriş: 27 Ekim 2021 Çarşamba 13:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de zehir tacirlerine operasyon: 18 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'de narkotik ekipleri, zehir tacirlerine bir ay süren teknik takibin ardından baskın yaptı. Düzenlenen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, 1 ay süren teknik takibin ardından düzenlenen operasyonlarda çeşitli miktarlarda eroin ile sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 18 zanlıdan 14'ü, "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapılarak salıverildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Etiketler: Kayseri Uyuşturucu Narkotik
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