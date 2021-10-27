Haber Giriş: 27 Ekim 2021 Çarşamba 12:56Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Şehidin anne ve babası 6 gün arayla koronavirüsten yaşamını yitirdi
[Fotoğraf: İHA]
1995 yılında Hakkari’de şehit olan Niğdeli Piyade Onbaşı Bayram Kızıltan’ın anne ve babası koronavirüs sebebiyle 6 gün arayla hayatını kaybetti.
Niğde'nin Çamardı ilçesine bağlı Kavlaktepe köyünde yaşayan Şehit Piyade Onbaşı Bayram Kızıltan'ın 82 yaşındaki babası Mehmet Kızıltan, koronavirüse yakalandı.
Tedavisi süren Mehmet Kızıltan, 19 Ekim'de hayatını kaybetti.
Kızıltan'ın cenazesi, Çamardı Kaymakamı Abdulkadir Nar, askeri erkan, ailenin yakınları ve köy halkının katılımıyla toprağa verildi.
[Fotoğraf: İHA]
Şehidin KOAH hastası olduğu öğrenilen 73 yaşındaki annesi Ayşe Kızıltan ise katıldığı cenaze töreninde koronavirüse yakalandı.
Hastanede tedaviye alınan anne Kızıltan da dün hayatını kaybetti.
[Fotoğraf: İHA]
Etiketler: Hakkari Koronavirüs
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