Seferihisar açıklarında geçen yıl 30 Ekim'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde 100’den fazla kişi hayatını kaybetti, onlarca bina da zarar gördü. Birçok yapıda 'hafif, orta ve ağır' seviyede hasar oluştu.

Depremzedelerin boşalttığı daireler, hırsızların hedefi oldu. Bölgede çok sayıda su sayacının çalındığı ileri sürüldü.

"32 adet su saatimiz çalındı"

Depremzede emekli astsubay evli ve 2 çocuk babası Ömer Çildir, şunları söyledi:

"Hırsızlardan mağduruz. 2 defadır su saatlerimiz çalınıyor. Toplam 32 adet su saatimiz çalındı. Binamızda deprem sonrası yakınlarının yanına gidenler oldu. Az sayıda bina sakini, burada yaşıyor. 185 lira açma-kapama parası verdik. Zaten deprem mağduruyuz. Hırsızlık olaylarına bir çare bulunması gerekiyor. Çevredeki diğer sitelerde de aynı şekilde su saatlerinin çalındığını duyduk. Duyduğumuz kadarıyla çalınan su saatleri, hurda fiyatına satılıyormuş. Hırsızlar para kazanma derdinde ama mağdur oluyoruz. Tekrar su sayacı taktıracağız. İnşallah önümüzdeki günlerde sayaçlarımız tekrar çalınmaz."

Depremzede evli ve 2 çocuk annesi Sıdıka Sert ise "Benim de su saatimi çaldılar. Binada yaşadığım için mecburen taktırmak zorunda kaldım. 185 lira su saati, açma ve kapama ücreti ödedim. Hırsızlıklar nedeniyle mağdur oluyorum. Faturamı ödemediğim için saatim sökülmedi. Saatim çalındığı için söküldü" dedi.

Depremde özellikle Bayraklı ve Bornova ilçelerinde orta ve hafif hasar gören 20'in üzerinde binadan su saati çalındığını söyleyen İzmir Depremzedeler Dayanışma Derneği Başkanı Haydar Özkan, yetkililerin önlem alınmasını istedi.