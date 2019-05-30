Olay, nisan ayında Beşiktaş’taki ünlü bir eğlence mekanında yaşandı.

"Beni görünce ayağa kalkacaksınız"

İddialara göre, eğlence mekanında bilet satış masasında görevli Gaye Akıl ve Enver isimli iki kişi, saat 20.55 sıralarında mekana gelen iş yeri sahibi Şahin Şeker tarafından darbedildi.

“Beni görünce ayağa kalkacaksınız” diyerek iki çalışanına tokat atmaya başlayan Şahin Şeker, çevrede bulunan diğer personelin gözü önünde çalışanlarına sözlü ve fiziksel saldırıda bulundu.

Saldırı sırasında mekanda bulunan güvenlik görevlileri ve çalışanlar olayı izlemekle yetindi.

6 ay uzaklaştırma kararı

Mekanda başlayan darp, mekanın dışına da yansıdı. Gaye Akıl’ın sosyal medya hesabından paylaştığı iddiaya göre iş yeri sahibi, “Bir daha buraya gelirseniz, sizi öldürürüm, ayaklarınızı kırarım” diye tehditler savurarak çalışanları dışarı çıkardı. Daha sonra Enver isimli çalışanı tokatlayarak mekanın önünden kovdu.

Olayın ardından Beşiktaş Emniyet Müdürlüğüne giden Gaye Akıl patronundan şikayetçi oldu. Akabinde hastaneye götürülen Akıl, darp raporu alarak Şeker hakkında 6 ay uzaklaştırma kararı çıkardı. Sosyal medya hesabından görüntüleri yayınlayan Akıl, kamuoyundan destek istedi.

Daha önce aynı mekanda güvenlik görevlileri tarafından üniversite öğrencileri darbedilmişti.

Saldırı anı güvenlik kamerasında

Patronun saldırı anı güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde, Şahin Şeker'in çalışanlarının bulunduğu masaya gidip bir anda tokat attığı görülüyor. Bir süre sonra aralarında tartışma devam ediyor ve şüphelinin köşeye kıstırdığı Gaye Akıl’a defalarca tokat attığı güvenlik kameralarına yansıyor.

Şahin Şeker'in daha sonra mekanın dışına çıkan Enver isimli çalışanına şiddet uygulamaya devam ettiği görülüyor.

Kaynak: İHA, TRT Haber