Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği, sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgarın güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Afrika sıcaklarının etkisi altına giren bölge genelinde Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı çevrelerinde bugün ve yarın hava sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Başta sağlık sorunları olmak üzere oluşması muhtemel risklere karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerektiği uyarısı yapıldı.

En yüksek sıcaklık Erzincan'da bekleniyor

Bölge illerinde gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan’da 13, Erzurum ve Ağrı’da 7, Kars’ta 5, Ardahan’da 6, Iğdır’da 14 derece ölçüldü.

Günün beklenen sıcaklık değerleri ise Erzincan’da 32, Erzurum ve Ağrı’da 26, Kars’ta 25, Ardahan’da 24, Iğdır’da 31 derece.

"Afrika sıcakları"nda güneş yanıklarına dikkat

Türkiye genelinde hafta boyunca etkisini sürdürmesi beklenen "Afrika sıcakları" nedeniyle oluşabilecek güneş yanıklarına karşı dikkatli olunması uyarısı da yapıldı.

Güneş ışığının yoğun olduğu günlerde güneş yanığı riskinin yüksek olduğunu vurgulayan uzmanlar, "Özellikle açık ten ve saç rengi olanlar, güneş ışığına maruziyetin fazla olduğu açık alanlarda çalışanlar veya tatil yapanlar, derinin güneş ışığına hassasiyetini artıran ilaç (bazı antibiyotikler, tansiyon ilaçları, mantar ilaçları gibi) kullananlar kendilerini UV ışınlarından korumadıkları takdirde daha sık güneş yanığı yaşayabilir" dedi.

Güneş yanığının önlenebileceğinin altını çizen uzmanlar, şu bilgileri verdi:

"Güneş ışınlarının en güçlü olduğu sabah 10.00 ile öğleden sonra 16.00 arasında güneşte kalınmamalıdır. Eğer bu zaman diliminde dışarıda olunması gerekliyse gölgede durmalı, şapka takılmalı, şemsiye kullanılmalı ya da uzun kollu ince giysiler giyilmelidir. Bu şekilde fiziksel olarak tenimizi korusak da giysilerin örtmediği bölgeler güneşten koruyucularla korunmalıdır. Güneşten koruyucu ürünler, güneşe maruziyetten 15-30 dakika önce tüm güneş gören yerlere sürülmeli, 2-3 saatte bir tekrarlanmalıdır. Baş bölgesine sürülürken, kulak kepçeleri, ense, boyun, dekolte bölgesi unutulmamalıdır."

Kaynak: İHA