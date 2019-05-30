Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, akaryakıt kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, yaptığı araştırmayla Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki Nakliyeciler Sitesi'nde park halindeki kamyonda kaçak akaryakıt bulunduğunu tespit etti.

Bunun üzerine operasyon düzenleyen polis, yaptıkları aramada kamyonun kasasındaki 10 tankta 10 bin 600 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Şüpheliler Ayhan T. ve Fırat K. gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan zanlılar, sevk edildikleri adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA