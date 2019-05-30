İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında bir şüphelinin uyuşturucu maddeyi yurt dışına göndereceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Silivri'de bir otelde kaldığını belirlediği şüpheliyi takibe aldı. Taksiyle otelden ayrılan şüpheliyi bir süre izleyen ekipler, aracı Edirne istikametinde durdurdu.

Araçta, dedektör köpeği "Vadi"nin de desteğiyle arama yapıldı. "Vadi"nin bir valize tepki vermesi üzerine yapılan incelemede, 8 kilo eroin ele geçirildi, yabancı uyruklu şüpheli K.H.A. gözatına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Kaynak: AA