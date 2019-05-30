Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 15 Haziran Cumartesi günü uygulanacak YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT), 16 Haziran Pazar günü uygulanacak Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) giriş belgelerini erişime açtı.

Adaylar, ÖSYM'nin aday işlemleri (https://ais.osym.gov.tr) sayfasından T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini girerek giriş belgelerine ulaşabilecekler.

Adaylara "saat" uyarısı

ÖSYM ayrıca, YKS'nin 1. oturum Temel Yeterlilik Testi ve 2. oturum Alan Yeterlilik Testleri'ne girecek adayların saat 10.00'dan sonra, 3. oturum Yabancı Dil Testi için ise adayların saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacağının altını çizdi.

2019-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS)

Sınava Giriş Belgeleri Açıklandıhttps://t.co/Ihi1n7zXwv pic.twitter.com/arbouBaTBF — ÖSYM (@OSYMbaskanligi) 30 Mayıs 2019

Kaynak: TRT Haber