Kuyruğuna 5 lira ödenecek balon balığını (Lagocephalus sceleratus), balıkçı barınağında Tarım İl Müdürlüğü ekipleri makbuz karşılığı teslim alıyor.

Balıkçı Ahmet Telçelik, sabah saatlerinde barınağa ilk giden balıkçılardan birisi oldu. Telçelik, bir poşet içinde getirdiğ balon balığı kuyruklarını bıçakla kestiğini ve içinde 400 tane olduğunu söyledi.

İstilacı ve diğer balık türleri için zararlı olan balon balığının avlanmasının teşvik edilmesine dair karar balıkçıları sevindirmişti.

Konuyla ilgili Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Çevirme ve sürütme ağları dışında avcılık faaliyetinde bulunan balıkçı gemileri ile yapılan balon balığı avcılığını destekleyeceğiz. Kuyruk başına 5 lira destekleme ödemesi yapacağız. Aynı anda hem sucul biyolojik çeşitliliğin korunması hem de balıkçıların desteklenmesi bağlamında bu uygulama bir ilk olacak." değerlendirmesinde bulunmuştu.