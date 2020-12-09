Kasım ayın ortasında İshakpaşa Camii imam hatibi Mehmet Nuri Memiş'in babası Musa Memiş, COVID-19 rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti. Emekli imamın cenaze namazını kendisi gibi imam olan oğlu gözyaşları içinde kıldırdı.

Acıları taze olan aile aynı gün içinde 3 yakınlarını daha peş peşe kaybetti. Hastanede tedavi gören Cafer Memiş ve amcasının oğlu Yaşar Memiş, bir saat arayla aynı gün içinde koronavirüse yenik düştü.

Acı haberle yıkılan Memiş ailesi her iki yakınlarını toprağa verdikleri gün Bursa'da koronavirüse yakalanıp tedavi gören damatları Abdurrahman Eren'in de hayatını kaybettiğini öğrendi. Amca ve yeğen Mahmudiye Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

"Herkesin çok dikkatli olması gerekiyor"

28 gün içerisinde 2 dayısını, bir de dayısının oğlunu kaybettiklerini söyleyen Cavit Yakşi, "Bir ay dolmadan 3 canımızı kaybettik. Bu hastalığın şakası yok. Herkesin çok dikkatli olması gerekiyor. Önce büyük dayımızı kaybettik ve ardından küçük dayım ile en büyük dayımın oğlunu aynı saat içerisinde kaybettik. Kul hakkı, vebal, mutlaka farklı düşünenler vardır ama giden geri gelmiyor. Sevdiklerimizin acısına katlanmak gerçekten zor. O yüzden herkesin öncelikle büyüklerine çok dikkat etmesi gerekiyor. Allah rahmet eylesin" dedi.