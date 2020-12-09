İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen şüpheliler hakkında çalışma başlattı.

U.O, B.E, İ.Ş, S.D, B.G. ve M.K'yi gözaltına alan ekipler, bu kişilerin ev ve araçlarında 150 gram esrar, 100 gram metamfetamin, bir miktar sentetik kannabinoid ile hassas terazi ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı.