Haber Giriş: 9 Aralık 2020 Çarşamba 09:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te COVID-19 tedbirlerine uymayan 688 kişiye ceza
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirlerine uymayan 688 kişiye ceza kesildi.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent genelinde COVID-19 tedbirlerine yönelik dün gerçekleştirilen denetimler kapsamında 337 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle cezai işlem uygulandı.
Ekipler, karantina hükümlerine aykırı davranan 3, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 348 kişiye de idari para cezası kesti.
Denetlenen 410 iş yerinde herhangi olumsuzluğa rastlanmadı.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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