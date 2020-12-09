Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarının yakalanması için çalışma başlattı.

Şüphelilerin belirlenen adreslerine şafak vakti operasyon düzenlendi.

[Fotoğraf: DHA]

Özel harekat timlerinin de destek verdiği operasyonda, narkotik köpekleri ile arama da yapıldı. 3 şüpheli gözaltına alındı.

[Fotoğraf: DHA]

Yakalanan zanlılar, adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

