Haber Giriş: 9 Aralık 2020 Çarşamba 08:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da zehir tacirlerine şafak baskını: 3 gözaltı
[Fotoğraf: DHA]
Adana’da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen şafak operasyonu düzenlendi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarının yakalanması için çalışma başlattı.
Şüphelilerin belirlenen adreslerine şafak vakti operasyon düzenlendi.
[Fotoğraf: DHA]
Özel harekat timlerinin de destek verdiği operasyonda, narkotik köpekleri ile arama da yapıldı. 3 şüpheli gözaltına alındı.
[Fotoğraf: DHA]
Yakalanan zanlılar, adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik
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