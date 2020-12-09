Ambulansa alınmayan hasta yakınlarından sağlıkçılara şiddet
Sağlıkçılara şiddet olaylarına bir yenisi daha eklendi. Ankara'da ambulansa alınmayan hasta yakınları, 112 Acil Servis personelini darp etti.
İddiaya göre Mamak ilçesi Tuzluçayır mahallesinde yaşayan bir kişi rahatsızlanınca 112'yi arayarak yardım istedi.
Kısa sürede olay yerine giden ekip, ilk müdahalenin ardından, rahatsızlanan kişinin hastaneye gitmesi gerektiğini hasta yakınlarına iletti.
Ambulansa alınmayınca saldırdılar
Hasta yakınları, aynı ambulansla hastaneye gitmek istedi. Ancak sağlık çalışanları, hastanın yakınlarını ambulansa alamayacaklarını söyledi. Bunun üzerine hasta yakınları, ambulansın kapılarını zorlamaya başladı.
Olaya müdahale etmeye çalışan sağlık çalışanları, hasta yakınları tarafından şiddete maruz kaldı.
112 personeli, hastayı hastaneye götürdükten sonra polis merkezine giderek hasta yakınlarından şikayetçi oldu.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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