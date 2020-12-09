Haber Giriş: 9 Aralık 2020 Çarşamba 07:35Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bingöl Karlıova’ya mevsimin ilk karı yağdı
[Fotoğraf: İHA]
Yurdun doğusunda kar yağışı etkisini sürdürüyor. Bingöl’ün Karlıova ilçe merkezine de mevsimin ilk karı düştü.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün yağış uyarısının ardından Bingöl’ün Karlıova ilçesinde gece saatlerinden sonra kar yağışı başladı.
Kar yağışıyla birlikte ilçenin cadde ve sokakları beyaza büründü.
[Fotoğraf: İHA]
Yağışın ardından olası buzlanmaya karşı belediye ve karayolları ekipleri çalışma başlattı.
[Fotoğraf: İHA]
Etiketler: Kar Yağışı
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