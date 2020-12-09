Koronavirüsle mücadele kapsamında başlatılan hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması 81 ilde sürüyor.

Saat 21.00'de başlayan kısıtlama 05.00'te sona erdi.

Yurt genelinde ekipler, denetimlerine gece boyu devam etti.

Can sıkıntısı pahalıya patladı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde devriye gezen ekipler, bisikletleriyle gezen iki kişiye izin belgelerini sordu.

Belgeleri olmadığı tespit edilen kişiler, evde sıkıldıkları için çıktıklarını söyledi.

İ.D. ve S.O'ya kısıtlamayı ihlal ettikleri gerekçesiyle 6 bin 300 lira cezai işlem uygulandı.

Kısıtlama saatinde hırsızlık yaptı

Yıldırım ilçesi Çiçek Caddesi'nde bulunan bir lokantaya giren hırsız bilgisayarı alarak kaçtı.

Bu sırada devriye gezen ekipler, iş yerinin kapısının açık olduğunu fark ederek hırsızlıktan şüphelendi.

[Fotoğraf: AA]

Bölgeye yoğunlaşan ekipler çevrede gezen bir kişiye izin belgesini soruldu. İzin belgesi olmayan kişinin bilgilerini kontrol eden ekipler, şahsın daha önceden hırsızlıktan sabıkasının olduğunu öğrendi.

İş yerinin kameralarını da inceleyen polis, şüphelinin lokantadan bilgisayar çaldığını tespit etti.

Şahıs yakalanarak gözaltına alındı.