Kısıtlamanın bitimine dakikalar kala ceza yediler
Koronavirüs ile mücadele kapsamında dün saat 21.00'de başlayan kısıtlama sabah saat 05.00 itibarıyla sona erdi. Bursa'da kısıtlamanın bitimine dakikalar kala sokağa çıkan iki kişiye 6 bin 300 lira ceza kesildi.
Koronavirüsle mücadele kapsamında başlatılan hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması 81 ilde sürüyor.
Saat 21.00'de başlayan kısıtlama 05.00'te sona erdi.
Yurt genelinde ekipler, denetimlerine gece boyu devam etti.
Can sıkıntısı pahalıya patladı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde devriye gezen ekipler, bisikletleriyle gezen iki kişiye izin belgelerini sordu.
Belgeleri olmadığı tespit edilen kişiler, evde sıkıldıkları için çıktıklarını söyledi.
İ.D. ve S.O'ya kısıtlamayı ihlal ettikleri gerekçesiyle 6 bin 300 lira cezai işlem uygulandı.
Kısıtlama saatinde hırsızlık yaptı
Yıldırım ilçesi Çiçek Caddesi'nde bulunan bir lokantaya giren hırsız bilgisayarı alarak kaçtı.
Bu sırada devriye gezen ekipler, iş yerinin kapısının açık olduğunu fark ederek hırsızlıktan şüphelendi.
Bölgeye yoğunlaşan ekipler çevrede gezen bir kişiye izin belgesini soruldu. İzin belgesi olmayan kişinin bilgilerini kontrol eden ekipler, şahsın daha önceden hırsızlıktan sabıkasının olduğunu öğrendi.
İş yerinin kameralarını da inceleyen polis, şüphelinin lokantadan bilgisayar çaldığını tespit etti.
Şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
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