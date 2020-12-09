Haber Giriş: 9 Aralık 2020 Çarşamba 08:51Son Güncelleme: Kaynak: DHA
47 suçtan aranıyordu, Ankara'da yakalandı
[Fotoğraf: DHA]
Ankara'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yapılan denetimlerde, 55 suç kaydı bulunan ve 47 suçtan aranan Hakan Barut yakalandı.
Mamak ilçesi Çarşıiçi Caddesi'nde sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında yapılan denetimler sırasında polis ekipleri, durdurdukları kişinin kimlik kontrolünü yaptı.
Kontrollerde bu kişinin 55 suç kaydı bulunan ve 47 suçtan aranan Hakan Barut olduğu belirlendi.
Hakkında ayrıca 6 yıl 8 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 6 bin 660 lira adli para cezası bulunan Barut, polis merkezine götürüldü.
Etiketler: Sokağa Çıkma Kısıtlaması
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