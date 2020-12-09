Haber Giriş: 9 Aralık 2020 Çarşamba 09:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da provakatif paylaşım yapan 5 kişi tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Malatya'da, sosyal medya hesaplarından provokatif paylaşım yaptığı belirlenen 5 şüpheli tutuklandı.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında sanal devriye faaliyetleri yürütüyor.
Bu kapsamda 01 Ocak 2020-08 Aralık 2020 arasında sosyal medya üzerinde dezenformasyon yapan 102 şüpheli tespit edilerek haklarında açık kaynak araştırma tespit raporu düzenlenip adli süreç başlatıldı.
"Devlet Büyüklerine/Cumhurbaşkanına hakaret, İdlib operasyonları, Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik/Aşağılama, FETÖ/PDY propagandası, terör örgütü PKK/KCK/TKP/TİKKO/DEAŞ propagandası, Atatürk'e hakaret, Elazığ/Malatya depremi gibi konularda provakatif paylaşım" yaptığı belirlenen 102 şüpheliden 5'i sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
Etiketler: Sosyal Medya
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