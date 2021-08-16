Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame kabul edildi.

Terör örgütü DEAŞ'la irtibatı tespit edilen sanığın, "Atatürk'ün hatırasına hakaret", "kamu malına zarar vermek" suçlarının yanı sıra, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılması talep edildi.

Tutuklu sanığın, toplumda infial uyandırma amacıyla eylemi gerçekleştirdiği iddianamede yer aldı.

"Anayasal düzeni ortadan kaldırmak" ve "terör örgütü DEAŞ'a üye olmak" suçlarından haklarında birden fazla işlem yapılan 10 kişiyle birçok kez iletişim kurduğu da tespit edildi.

Sanığın 29 yıla kadar hapsi istendi.