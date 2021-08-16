Haber Giriş: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 20:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de zehir tacirlerine operasyon: 12 tutuklama
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Denizli'de polis ekiplerinin geçen hafta uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere düzenlediği operasyonlarda 12 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapan zanlıların yakalanmasına yönelik düzenlediği operasyonlarda 15 zanlı yakalandı.
Yapılan aramalarda yüksek miktarda uyuşturucu madde, 2 ruhsatsız tabanca ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan 15 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 12'si tutuklandı. Diğer zanlılar adli kontrol şartıyla salıverildi.
Etiketler: Uyuşturucu Denizli
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