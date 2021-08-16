31 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla'nın Marmaris ve Dalaman ilçeleri açıklarında toplam 29, İzmir'de ise ticari gemide 2 düzensiz göçmen ekipler tarafından karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Marmaris açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye gitti.
Ekipler, 11'i düzensiz göçmen 12 kişiyi bota alarak karaya çıkardı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen Türk vatandaşı ise gözaltına alındı.
Dalaman'da ise sürüklenen lastik bottaki 18 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
İzmir'de ise ticari gemi içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.
Ekipler tarafından durdurulan gemideki 2 yabancı uyruklu, karaya çıkarıldı. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.