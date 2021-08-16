Haber Giriş: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 17:21Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Tekerleklerin arasından 2 düzensiz göçmen çıktı
[Fotoğraf: DHA]
Edirne'de, Bulgaristan'a giden bir tur otobüsünün altında, tekerleklerin arasına gizlenmiş 2 düzensiz göçmen yakalandı.
Bulgaristan'dan İstanbul'a tur düzenleyen otobüs, dönüşte Edirne'de mola verdi.
Sürücü, aracın kontrolünü yaparken altında 2 kişi olduğunu fark etti.
Polise haber verildi.
Ekipler, tekerlekler ile şasi arasındaki boşluğa saklananların, düzensiz göçmen olduğunu belirledi.
[Fotoğraf: DHA]
Bulgaristan'a yasa dışı yollardan gitmek için otobüse gizlenen göçmenler, Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Etiketler: Edirne
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