Haber Giriş: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 18:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
İki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü
[Fotoğraf: İHA]
Ağrı'da iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.
Tutak ilçesine bağlı Kılıçgedik köyünde akrabalar arasında kız alıp verme meselesi yüzünden kavga çıktı.
Silah, taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
Yaralılar Tutak ve Ağrı'daki hastanelere kaldırıldı. Bölgeye sevk edilen jandarma, köyde geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.
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