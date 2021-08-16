Uşak Karma Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangına, Uşak Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Yoğun duman sebebiyle yangına müdahalede güçlük yaşanıyor.