Haber Giriş: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 18:26Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Uşak'ta tekstil fabrikasında yangın
[Fotoğraf: İHA]
Uşak'ta tekstil fabrikasında yangın çıktı. Yoğun dumanların yükseldiği fabrikadaki yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Uşak Karma Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangına, Uşak Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Yoğun duman sebebiyle yangına müdahalede güçlük yaşanıyor.
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