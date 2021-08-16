Kentte akşam saatlerinde başlayan sağanak, şiddetli dolu yağışına dönüştü.

Cadde ve sokakların beyaza büründüğü kentte, su taşkınları nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da çatı altlarına ve iş yerlerine sığındı. İtfaiye ve belediye ekipleri, su birikintilerinin yaşandığı bölgelerde tahliye çalışması başlattı.

Bir yolcu minibüsü Gez Mahallesi'ndeki köprülü kavşakta dolu birikintisi nedeniyle mahsur kaldı.

Meteoroloji'den yağış uyarısı

Meteoroloji de Erzurum il genelinde kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgara karşı vatandaşların dikkatli olmaları istendi.