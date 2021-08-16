Çaydurt mevkisinde, çalışma nedeniyle daralan yolda, İstanbul yönüne giden üç tır ile iki hafif ticari araç çarpıştı.

Tır sürücüleri Yaşar Çaylak ile İsmail Şanlı ile İdris Temiz idaresindeki hafif ticari araçta bulunan Şermin, Defne, Hazal ve Kuzey Temiz yaralandı.

Araçlarda sıkışan tır sürücüleri Çaylak ile Şanlı, Bolu, Gerede ve Yeniçağa itfaiye ekiplerince çıkartıldı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Bolu'daki hastanelere kaldırıldı.

Kazada tırlardan birinde yüklü soğanlar otoyola saçıldı. Otoyolun yaklaşık 1 saat ulaşıma kapanan İstanbul yönü temizliğin ardından ulaşıma açıldı.