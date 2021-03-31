Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde pazar günü 3 okuldaki Atatürk heykel ve büstlerine boyalı saldırının faili, kapsamlı bir analizle kısa sürede bulundu.

Polis, görüntüleri incelerken, şüphelinin yürüyüşünü dikkat çekici buldu. Soruşturmayı bu detay üzerinde yoğunlaştırdı. Sosyal medya paylaşımları değerlendirildi. Ardından şüphelinin aracı belirlendi. Kentte aynı marka ve model otomobillerin sahipleri tek tek araştırıldı. Bulguların işaret ettiği kişinin evine operasyon düzenlendi.

Terör örgütleriyle bağlantısı araştırılıyor

Adreste, sprey ve kutu boyalar ile Atatürk aleyhinde el yazısı notlar bulundu. Patlayıcı madde yapımında kullanılabileceği düşünülen kimyasal maddeler ile 1 av tüfeği ve ateşli silah yapımı için hazırlanmış çizim ve notlara da ulaşıldı.

Gözaltına alınan şüpheli ilk ifadesinde olayı itiraf etti, ve yakalanmasaydı benzer saldırıları İstanbul'da da yapmayı planladığını söyledi.

Şimdi şüphelinin terör örgütleriyle bağlantısı araştırılıyor.

"Türk polisi yakalar"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından onu yakalayan polisi tebrik etti.

Soylu, "Atatürk üzerinden provokasyon yapan zanlı yakalandı... Türk polisine koskoca bir alkış. İki gündür üstün bir teknik kullanarak yaptıkları analiz sonucu tespit, takdire değer. Türk polisi yakalar." paylaşımında bulundu

Haber: Büşra Çelik

Kamera: Necmi Hastürk