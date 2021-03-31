Bilim Kurulu, saat 17.00'de Bakan Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplandı.

Toplantıda, görülme oranı yüzde 75'e çıkan mutasyonlu virüsün son durumu görüşülecek. Ülke genelinde artan vaka sayıları ve alınabilecek ek tedbirler gündemde olacak.

Ayrıca aşı tedariki ve aşılamalarda atılacak yeni adımlar da ele alınacak. Toplantı sonrası yazılı açıklama yapılacak.