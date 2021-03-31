Haber Giriş: 31 Mart 2021 Çarşamba 17:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bilim Kurulu toplandı
Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Gündemde mutasyonlu virüs, ülke genelinde artan vaka sayıları ve aşılamalar var.
Bilim Kurulu, saat 17.00'de Bakan Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplandı.
Toplantıda, görülme oranı yüzde 75'e çıkan mutasyonlu virüsün son durumu görüşülecek. Ülke genelinde artan vaka sayıları ve alınabilecek ek tedbirler gündemde olacak.
Ayrıca aşı tedariki ve aşılamalarda atılacak yeni adımlar da ele alınacak. Toplantı sonrası yazılı açıklama yapılacak.
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