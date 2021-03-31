AYM'den HDP iddianamesi kararı: Usul yönünden iade edildi
Anayasa Mahkemesi (AYM) HDP'nin kapatılmasına ilişkin iddianamede ilk incelemesini tamamladı. İddianamenin oybirliği ile usul yönünden iadesine karar verildi.
AYM Genel Kurulu, Halkların Demokratik Partisinin (HDP) kapatılması istemiyle açılan davada iddianamenin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına iadesini kararlaştırdı.
AYM Genel Kurulu, gündem toplantısında, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin tarafından HDP'nin kapatılmasına ilişkin açılan davada ilk incelemeyi yaptı.
Usul yönünden eksikler tespit edildi
İddianamede usul eksiklikleri tespit eden Genel Kurul, eksikliklerin tamamlanması için başvurunun Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na iadesine karar verdi.
Eksiklerin tamamlanmasının ardından yeniden incelenecek
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, eksikleri tamamlayarak iddianameyi Anayasa Mahkemesi'ne sunmasının ardından yeniden ilk inceleme yapılacak.
Genel Kurul, daha sonra belirlenecek bir günde tekrar toplanarak iddianamenin kabul edilip edilmediğine karar verecek.
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