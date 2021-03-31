Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, göreve tekrar seçilmesi dolayısıyla Daems'i tebrik ettiğini ve birlikte AKPM'deki eski günleri yad ettiklerini belirtti.

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı dostum Rik Daems’i göreve tekrar seçilmesi nedeniyle tebrik ettik, #AKPM’deki eski günleri yad ettik.

-AKPM konularında ufuk turu yaptık.

-Kendisini Antalya Diplomasi Forumu için Haziran’da tekrar Türkiye’ye bekliyorum.

@AntalyaDF pic.twitter.com/Z4znnJWrvu — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) March 31, 2021

Paylaşımında Daems ile AKPM konularında ufuk turu yaptıklarını kaydeden Çavuşoğlu, "Kendisini Antalya Diplomasi Forumu için Haziran’da tekrar Türkiye’ye bekliyorum." ifadelerine yer verdi.