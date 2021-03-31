Haber Giriş: 31 Mart 2021 Çarşamba 15:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Başkanı Rik Daems ile bir araya geldi.
Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, göreve tekrar seçilmesi dolayısıyla Daems'i tebrik ettiğini ve birlikte AKPM'deki eski günleri yad ettiklerini belirtti.
Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı dostum Rik Daems’i göreve tekrar seçilmesi nedeniyle tebrik ettik, #AKPM’deki eski günleri yad ettik.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) March 31, 2021
-AKPM konularında ufuk turu yaptık.
-Kendisini Antalya Diplomasi Forumu için Haziran’da tekrar Türkiye’ye bekliyorum.
@AntalyaDF pic.twitter.com/Z4znnJWrvu
Paylaşımında Daems ile AKPM konularında ufuk turu yaptıklarını kaydeden Çavuşoğlu, "Kendisini Antalya Diplomasi Forumu için Haziran’da tekrar Türkiye’ye bekliyorum." ifadelerine yer verdi.
Etiketler: Avrupa Birliği Mevlüt Çavuşoğlu
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