Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Türk Konseyi Devlet Başkanları Zirvesi'ne canlı bağlantı ile katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Dünyamızın karşı karşıya kaldığı değişimler, Türk Konseyi gibi iş birliği yapılarının önemini daha da artırıyor. 12 yıllık süreç içinde kurumsallaşmasını tamamlayan Türk Konseyi'nin uluslararası itibarı da yüksektir.

Aziz kardeşim Sayın İlham Aliyev nezdinde tüm Azerbaycanlı kardeşlerimi Dağlık Karabağ'daki zaferleri için bir kez daha tebrik ediyorum. Dağlık Karabağ bölgesinde 67 camiden 63'ü yıkılmış. Bunun yanında kiliseler de tarumar edilmiştir. Tüm bunlarla birlikte 1918 yılında Azerbaycanlı kardeşlerimizin uğradıkları katliamın anıldığı gün bizler Hocalı katliamını bir kenara koyamayız. Yıldönümünü tekrar andık. Karabağ'daki Türk yapılarının korunması ve ihyası için tüm imkanlarımızla Azerbaycan'ın yanında olmaya devam etmemiz önem taşımaktadır. Bu adımı atarken bir an önce Azerbaycan'ın bu bölgeyi ayağa kaldırmak suretiyle tüm muhacir kardeşlerimizin yeniden topraklarına dönmesini önemsiyorum. Temennimiz odur ki Ramazan bayramından sonra Şuşa'yı ziyaret etmek suretiyle kardeşimizle birlikte inşallah yeni bir bayram yaşayalım. Bir diğer konuda Türk dünyasının ayrılmaz parçası olan Kıbrıs Türkleri ile dayanışma sergilememiz kardeşlik gereğidir. Ambargoların kaldırılması için Kıbrıs Türküne yardımları esirgemeyeceğiniz inancındayım. Güç birliği yaparak Kıbrıs Türklerini hak ettiği konuma getireceğimize inanıyorum.

Avrupaya'ya kesintisiz bağlantıyı tesis etmemiz refahı artıracaktır. Bu alanda yürütülen çalışmalara ivme kazandırmalıyız. Yük taşımacılığı anlaşmasını sonuçlandırmak için müzakereleri hızlandırmakta fayda görüyorum. Artık konseyimizi uluslararası örgüt olarak adlandırmanın vaktinin geldiğine inanıyorum.

Üçüncü ülkelerle iş birliği formatına dair kriterleri belirlemek amacıyla yapılan çalışmaların bir an evvel tamamlanması gerekiyor.

Konseyimizin 8. Olağan Zirvesi'ni de salgın şartlarının el verdiği ölçüde inşallah 12 Kasım 2021'de İstanbul'da düzenlemeyi ümit ediyoruz.

Ayrıntılar gelecek...