Haber Giriş: 31 Mart 2021 Çarşamba 14:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist Ankara'da yakalandı
Örgüte eleman kazandırdığı gerekçesiyle kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist B.A., Ankara'da yakalandı. Üzerinde sahte kimlik çıkan şüphelinin sorgusu sürüyor.
Terör örgütü DEAŞ’a 2013 yılında katıldığı belirlenen ve örgüte eleman sağladığı gerekçesiyle kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi B.A.’nın yasa dışı yollarda Türkiye’ye girdiği tespit edildi.
Ankara İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri teröristin Ankara’ya geleceğini belirledi.
Şüpheli B.A., Hatay’dan itibaren istihbarat ekiplerince takip edildi. B.A. ve bindiği aracın sürücüsü M.Y. Ankara girişinde TEM ekiplerince yakalandı.
B.A.’nın üzerinde İ.A. adına düzenlenmiş sahte yabancı kimlik ele geçirildi. Şüphelilerin sorgusu sürüyor. Üzerlerinde ele geçen dijital materyaller de inceleniyor.
Etiketler: DEAŞ Kırmızı Bülten Son Dakika Terör Örgütü
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