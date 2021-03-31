Terör örgütü DEAŞ’a 2013 yılında katıldığı belirlenen ve örgüte eleman sağladığı gerekçesiyle kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi B.A.’nın yasa dışı yollarda Türkiye’ye girdiği tespit edildi.



Ankara İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri teröristin Ankara’ya geleceğini belirledi.

Şüpheli B.A., Hatay’dan itibaren istihbarat ekiplerince takip edildi. B.A. ve bindiği aracın sürücüsü M.Y. Ankara girişinde TEM ekiplerince yakalandı.



B.A.’nın üzerinde İ.A. adına düzenlenmiş sahte yabancı kimlik ele geçirildi. Şüphelilerin sorgusu sürüyor. Üzerlerinde ele geçen dijital materyaller de inceleniyor.

