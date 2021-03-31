İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından, İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın makam odasında şehit edilişinin 6. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Soylu, "Bunlara yaptığımız her operasyonda, senin ve şehitlerimizin, yetim kalan evlatların intikamını alıyoruz. DHKP-C denilen terör örgütünün kökünü kurutuyoruz. Şehit savcım Mehmet Selim Kiraz, ruhun şâd olsun" dedi.