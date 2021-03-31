Haber Giriş: 31 Mart 2021 Çarşamba 13:39Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Soylu: DHKP-C denilen terör örgütünün kökünü kurutuyoruz
[Fotoğraf: AA]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "DHKP-C denilen terör örgütünün kökünü kurutuyoruz. Şehit savcım Mehmet Selim Kiraz, ruhun şâd olsun" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından, İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın makam odasında şehit edilişinin 6. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.
Soylu, "Bunlara yaptığımız her operasyonda, senin ve şehitlerimizin, yetim kalan evlatların intikamını alıyoruz. DHKP-C denilen terör örgütünün kökünü kurutuyoruz. Şehit savcım Mehmet Selim Kiraz, ruhun şâd olsun" dedi.
Bunlara yaptığımız her operasyonda, senin ve Şehitlerimizin, yetim kalan evlatların intikamını alıyoruz...— Süleyman Soylu | Maske???? Mesafe↔️ Temizlik???? (@suleymansoylu) March 31, 2021
DHKP-C denilen terör örgütünün kökünü kurutuyoruz.
Şehit Savcım #MehmetSelimKiraz, ruhun şâd olsun...
Etiketler: İçişleri Bakanlığı Terör Örgütü DHKPC/C
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