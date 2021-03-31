Türkiye’de başarılı bir şekilde yürütülen aşı çalışmalarına BionTech aşısı da dahil oldu.

Nisanda 4,5 milyon doz olacak

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son sevkiyatlarla toplam 2,8 milyon doza ulaşan BionTech aşılarının, özel koşullara sahip bakanlık depolarına yerleştirildi.

Analiz çalışmalarının ardından uygulanmaya başlanacak aşı nisanda 4,5 milyon doza ulaşacak. Ayrıca 30 milyon doz için firma ile opsiyonlu anlaşma sağlandı. Firmanın üretim kapasitesinin artmasıyla aşının ülkemize getirilme çalışmaları devam edecek.

Eksi 80 derecede saklanıyor

Aşılar, Sağlık Bakanlığı depolarında saklama koşullarına uygun olarak tasarlanan özel odalarda eksi 80 derecede muhafaza ediliyor.

"Aşıyı hızlı bir şekilde yapabilecek alt yapımız bulunmakta"

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı İle Önlenebilir Hastalıklar Dairesi Başkanlığı Aşı Güvenliği ve Lojistik Biriminde Görevli Dr. Tarkan Mustafa Yamanoğlu, aşıların önemli bir kuralının teadirikinden sonra aşı güvenliği ve soğuk zincir olduğunu belirterek süreci şöyle anlattı:

"Depolarımızda zaten eksi 60 eksi 80 derece arasında aşılar saklanabiliyor. İllere sevkiyatlarımızı yaparken özel kolilerle ve kayıt cihazlarıyla sevkiyatını yapacağız. Ardından illerde bu kolilerde 5 ila 15 gün saklamak mümkün. Koli dışına çıkarılırsa da eksi 20 derecelik dolapta saklayabiliyoruz. Eksi 20 derecelik dolaplarda bu aşı 14 güne kadar dayanıklı. Normal buzdolaplarında, aşı dolaplarında ise 5 güne kadar saklamak mümkün. Bu bize büyük bir avantaj sağlıyor çünkü aşıyı hızlı bir şekilde yapabilecek alt yapımız bulunmakta."

Aşı uygulama merkezlerine 120 saat içerisinde uygulanabilecek doz sayısı kadar flakon sevk edilecek. Aşı uygulama merkezi teslim aldığı aşıları 2-8 derecede aşı dolabında saklayacak.