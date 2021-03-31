Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank TBMM’de gazetecilerin yerli aşı çalışmalarıyla ilgili sorularını yanıtladı.

Bakan Varank, TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu çatısı altında çalışmaları süren virüs benzeri parçacıklara dayalı (VLP) aşı çalışmasının, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) listesine girmesini değerlendirdi.



Varank, VLP aşısının Faz-1 aşamasının en erken 2 ay içinde tamamlanabileceğine dikkat çekti:



“VLP teknolojisi dediğimiz teknoloji var, bu alanında 4. oldu. VLP aşısını ilk günden itibaren dile getiriyoruz. Virüse benzettiğiniz bir yapı ile antikor oluşturmaya çalışıyorsunuz. Bizim aşımız değişik bir aşı teknolojisi çok umutluyuz hocalar insanüstü gayretle bu işi götürüyorlar.

“Yıl sonundan önce 50 milyon doz elimizde olabilir”

İnsan çalışmaları cumartesi sabahı itibariyle başladı. Faz1 çalışmasını 2 aydan önce bitirme şansınız yok. Uzun süreçler. Bütün aşamalar başarılı şekilde tamamlanırsa aşımızı sene sonundan önce elimize alabiliriz. Bu aşamaların tamamı başarıyla sonuçlanırsa 50 milyon doz kapasiteye sahip bir aşı adayımız elimizde olacak. Faz-1 ve Faz-2’yi bitirmek 4 aydan önce mümkün değil.”



Bakan Varank, Türkiye’de aşı çalışması yapılacak merkez sayısının 9’dan 20’ye çıkarılacağını da açıkladı.

Sprey aşıda onay çıkarsa insan deneyine geçilecek

Sprey aşı çalışmalarının da büyük yankı uyandırdığına dikkat çeken Bakan Varank, bu aşıların tasarımlarının mutasyona karşı da değiştirilebileceğine dikkat çekti:



“Nazal aşı protein tabanlı bir aşı çeşidi. Burundan uygulanacak bir aşı çalışması. ODTÜ’de bir hoca liderliğini yapıyor. Arkadaşlarımız toksik testleri yaptılar. Hayvan deneylerini tamamladılar, onay alındıktan sonra insan deneylerine başlayacaklar. İnovatif bir aşı çeşidi. Arkadaşlarımızın ilk elde ettiği sonuçlar oldukça başarılı görülüyor. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'na başvurularını yaptılar. Dosyaları değerlendirildikten sonra onay alırlarsa hemen çalışmalarına başlayabilecekler. İnsan deneylerine onlar da başlayacaklar.

Yerli aşılar mutasyona karşı da etkili

Bu aşılarda mutasyon konusunda, tasarım değiştiriliyor böylece netice alabiliyorsunuz. Bu aşıların bir özelliği de mutasyonlara karşı tasarım değiştirebilmeniz.”

Farklı ülkelerden ilgi görüyor

Farklı ülkelerden yerli aşıların Faz 3 deneylerini beraber yapma konusunda talepler geldiğini belirten Varank, “Böylece süre kısalmış olur. Yurtdışından ilgi var. Az gelişmiş ülkeleri de aşılamadıkça virüsün ortadan kalkma şansı yok” dedi.

Bakan Varank yerli aşı için gönüllü olacağını yeniledi ve vatandaşları aşı olmaya davet etti.



