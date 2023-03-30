Depremlerden en fazla etkilenen illerden Hatay'da, binlerce insana mezar olan binaların enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Yıkıntıların kaldırılmasıyla moloz yığınlarının altında kalan araçlar da gün yüzüne çıkıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Trafik Vakfınca Türkiye'nin farklı yerlerinden görevlendirilen ekipler, hurda araçların bulunduğu enkazlara gidiyor. Ekipler, araçları çekicilerle şehrin 3 noktasında kurulan toplama alanlarına getiriyor.

Araçlar sahiplerine teslim ediliyor

Bitlis'ten araç çekmek için görevlendirilen Osman Özcan, 10 gündür bölgede çalıştığını söyledi.

Kendi ekiplerinin günde yaklaşık 10 araç çektiğini aktaran Özcan, "Enkaz altında kalan araçlar çıkartıldığında yeri, konumu bize söyleniyor. Aldığımız aracın plakasından, yoksa motor şase numarasından sahiplerini tespit ediyoruz" dedi.

Özcan, hurda araçları aldıkları adresleri kaydettiklerini söyleyerek, "Sahibi ya da yasal mirasçıları da gelip buradan alıyorlar" dedi.